Сорвавшийся в Чикаго лифт пролетел 84 этажа. Все остались живы

BBC News Русская служба
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Сорвавшийся в Чикаго лифт пролетел 84 этажа. Все остались живы
Foto: Vida Press

Когда лифт сорвался и полетел вниз с 95 этажа чикагского небоскреба, находившиеся в нем шесть человек были уверены, что жить им осталось считанные секунды.

Однако все они остались живы.

Лифт застрял на 11 этаже, пассажиры послали СМС-сообщения своим родственникам и друзьям, которые связались со спасательными службами. Через три часа пассажиры лифта были спасены.

Как предполагается, лопнул по меньшей мере один из подъемных тросов.

Произошло это рано утром в минувшую пятницу в знаменитом чикагском небоскребе, известном в свое время как Центр Джона Хэнкока.

Шесть человек, среди которых была беременная женщина, вышли из бара на 95 этаже и зашли в лифт, чтобы спуститься на первый этаж.

По словам одного из пассажиров лифта, 50-летнего Джейми Монтемайора, который ехал в лифте вместе с женой, сначала все было нормально: кабина спускалась как обычно. Но вскоре раздался треск, в кабину начала проникать пыль.

Когда лифт понесся вниз, пассажиры начали кричать, плакать и молиться.

"Я думал, что все мы погибнем", - говорит Монтемайор, приехавший в США из Мексики.

Лифт пролетел 84 этажа, прежде чем неожиданно застрять на 11-м.

Пожарные, прибывшие на место происшествия, были вынуждены пробивать бетонную стену.

"Мы не могли добраться до них через шахту соседнего лифта. Пришлось проделать отверстие в стене 11 этажа, чтобы открыть двери лифта", - рассказал представитель пожарной службы Чикаго.

Ведется расследование происшествия. Как сообщается, причиной его является повреждение троса, но более точных выводов пока не сделано. Не совсем понятно, почему лифт остановился на 11 этаже, не долетев до земли.

Упавший лифт прошел проверку на безопасность в июле этого года.

Этот 100-этажный небоскреб неизменно привлекает туристов. Многие годы он носил название Центр Джона Хэнкока. Это здание долгое время было самым высоким в городе и до сих пор остается одним из самых высоких небоскребов в Северной Америке.

В этом году по требованию компании John Hancock Insurance, владеющей правами на это название, он был переименован. Теперь здание называется 875, Норт-Мичиган Авеню.

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BBC News Русская служба

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