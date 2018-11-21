Состояние склонов на горнолыжных курортах Швейцарии можно отследить онлайн

В Швейцарии актуальное состояние склонов теперь можно отследить онлайн, пишет портал "Туристер.ру".

Так, на сайте туристической организации страны появился сервис, позволяющий увидеть, как работают горнолыжные курорты. Выбрав регион и курорт, пользователь может узнать всё о погоде: какая температура воздуха, есть ли осадки, какова глубина снежного покрова, ясно или солнечно сегодня на склонах.

В графе "Статус" содержится информация о начале и предполагаемом окончании лыжного сезона, сколько подъёмников работают. Также можно узнать стоимость дневного ски-пасса в швейцарских франках.

Для удобства туристов было создано также мобильное приложение Snow Report App, содержащее информацию об актуальном состоянии склонов горнолыжных курортов Швейцарии.