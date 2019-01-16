Спальные полки, пианино, шеф-повар, буква I: 11 вещей, которых больше нет в самолетах

На заре массовой пассажирской авиации полеты на самолетах были куда менее безопасны, но одновременно, и куда более комфортны. Вот, например, 11 вещей, которые сегодняшним пассажирам авиалайнеров даже вообразить сложно, а когда-то они были нормой жизни.

Спальные полки

В конце 1940-х в Boeing Stratocruiser были не только клубные кресла и специальные помещения для отдыха леди, но и пассажирские кресла, которые превращались в полноценные спальные места. И они были у всех пассажиров, а не только у счастливчиков, летящих первым классом.

Электронный пинг-понг

Каких-то 45 лет тому назад на борту самолетов DC-10 авиакомпании Continental Airlines, как явствует из этого ролика, были не только полноценный бар и чуть ли не ресторан, но и возможность поиграть в электронный пинг-понг, что для того времени было супер-круто. А вот наушники сегодня лучше, это факт.

Шампанское в "маршрутках"

В 1970-х годах американская Southern Airways называла себя "авиакомпанией для аристократов" и утверждала, что относится к каждому пассажиру так, словно он летит первым классом. Правда, не спешите радоваться — с современной точки зрения маршруты Southern Airways можно описать как "познай родной край" или даже вовсе обидно назвать ее самолеты "маршрутками". А все потому, что в авиакомпании практически не было перелетов из точки А в точку Б — все ее маршруты были "с остановками" и при этом весьма извилисты. Так что это шампанское и подушки, наверное, были жизненно необходимы клиентам — чтобы пережить сверхдолгие и утомительные перелеты.

Шеф-повар на борту

В 1970-х годах Boeing 707 авиакомпании Pan American, выполнявшие трансатлантические рейсы, держали на борту шеф-повара, который подавал пассажирам свежеприготовленные блюда ресторанного уровня.

Пианино

В начале 1970-х в задней части Boeing 747 American Airlines были специальные "музыкальные салоны" с электрическими пианино, так чтобы пассажиры трансамериканских рейсов могли развлечь себя исполнением "Во поле березка стояла"… или что они там пели в своей Америке в начале 1970-х?!

Стюардессы в эротических трусиках

Впрочем, возможно, это не такая уж большая потеря.

Живые цветы

Во все те же 1970-е годы, которые, как вы уже догадались, были золотым временем для гражданской авиации в США, Boeing 707 авиакомпании Pan American рекламировались, как полностью лишенные вибраций, что позволяло украшать места первого класса живыми цветами — не было риска, что вазы перевернуться и обольют пассажиров. А вообще, глядя на эту рекламу, на глаза наворачиваются слезы жгучей зависти — летали же люди!

"Показ мод" на борту

Braniff International в 1965 году заказала модному дизайнеру Emilio Pucci новую форму для стюардесс, которую можно было бы менять во время полета. Идея заключалась в том, чтобы стюардессы не мелькали перед глазами в одной и той же скучной униформе на протяжении всего полета, а встречали пассажиров в одном наряде, подавали ужин в другом, а "укладывали спать" в третьем.

Разноцветные самолеты

Время от времени самолеты раскрашивают и сегодня, но первой придумала раскрасить свой флот в разные цвета все та же компания Braniff International. Более того, ее лайнеры, выполнявшие рейсы в Южную Америку, были "затронуты" соответствующими этно-узорами и мотивами.

Окна у каждого ряда сидений

Окна в самолете делаются не для красоты, их расположение, размеры и формы подбираются так, чтобы самолет не развалился в один прекрасный момент где-то в воздухе (грубо говоря). А вот расположение сидений внутри может быть абсолютно производным и никак не связанным с количеством и расположений окон — конфигурацию заказывают авиакомпании. Конечно, если вы летите первым классом или бизнес-классом, свое окно у вас почти наверняка будет, а вот в "экономе" — забудьте. Но так было не всегда. Еще 30 лет назад свое окошко было у каждого ряда. Эх…

Места вроде 22i

Во многих самолетах (особенно больших "Боингах") места отмечаются буквами латинского алфавита, при этом некоторые из этих букв по странной причине пропускаются. Например, I, так что места 22I (22 ряд, место "И") просто не существует. Почему? Вините во всем компьютеры — когда они появились и стали использоваться в авиации, оказалось, что некоторые буквы, в частности I, O, S и даже Q слишком часто путались с цифрами 1, 0 и 5. Поэтому их просто взяли и упразднили. "Пионером" нововведения была компания Digital Equipment Corporation (DEC), поэтому алфавит, в котором нет "спорных" букв, называется DEC alphabet.