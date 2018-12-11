США исключили Россию из списка опасных для туристов стран

Госдеп США исключил Россию из списка стран, посещать которые туристам из США не рекомендуется. Американцам, однако, по-прежнему советуют не ездить в аннексированный Крым, в Чечню и забираться на Эльбрус.

Госдепартамент США исключил Россию из списка стран, от посещения которых американским туристам рекомендовано воздерживаться. Отныне в ведомстве советуют гражданам, посещающим Россию, "проявлять повышенную осторожность из-за терроризма, домогательств и произвольного применения местных законов". Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Госдепа в понедельник, 10 декабря.

Туристам из США, однако, по-прежнему не советуют посещать северокавказские республики, включая Чечню и гору Эльбрус, "из-за терроризма и риска беспорядков", а также Крым "из-за оккупации Россией территории Украины и злоупотреблений со стороны оккупационных властей". В случае если поездка все же состоится, американцам рекомендовано следить за местными СМИ, быть бдительными в популярных у западных туристов местах и всегда иметь при себе документы.

В сообщении Госдепа отмечается, что граждане США, посещающие Россию, подвергаются необоснованным допросам и задержаниям и могут стать жертвами домогательств, плохого обращения и вымогательства. Российские чиновники, говорится в сообщении, могут необоснованно препятствовать США в оказании консульской помощи задержанным американским гражданам. Особую осторожность рекомендовано проявлять туристам с двойным гражданством, поскольку в случае задержания российские власти могут не признать у задержанного гражданства США, указывается в документе.

В посольстве России в США сообщили, что "с удовлетворением восприняли снятие Госдепартаментом безосновательных рекомендаций американским гражданам". В посольстве отметили, что во время чемпионата мира по футболу Россию посетили 167 тысяч американцев, которые увидели "совсем не ту Россию", которую описывают ведущие СМИ в США.

В январе 2018 года Госдепартамент США разделил все страны мира на четыре группы. Россия вошла в третью категорию, к которой отнесены страны, от поездок в которые следовало бы воздержаться. Помимо России, в эту группу вошли Нигер, Нигерия, Чад, Турция и Пакистан.

К четвертой группе были отнесены страны, в которые Госдеп не рекомендует ездить. Это, к примеру, Афганистан, Сирия, Ливия, Йемен, КНДР и Иран. Во вторую группу стран, в которых, как считают власти США, необходимо проявлять повышенную осторожность, были включены Алжир, Бельгия, Украина, Дания, Франция. В первой группе числится большинство скандинавских и балтийских стран.