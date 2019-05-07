Стало известно, где чаще всего теряется багаж

Одна из самых неприятных вещей, которые могут случиться с вами во время отпуска или деловой поездки - это потеря багажа в аэропорту. Но к счастью, согласно исследованию швейцарской компании SITA, за последние десять лет авиакомпании стали терять багаж на 47 % реже: потери снизились с 46,9 млн эпизодов в 2007 году до 24,8 млн в 2018-м.

В среднем на каждую 1000 путешественников авиаперевозчики теряют 5,7 единиц багажа. При этом показатель 2018-го меньше среднего — 5,69 единиц. Ежегодный объем компенсаций, которые перевозчики выплачивают за потерянный багаж, уменьшился на 43 % — с $ 4,22 млн в 2007 году до $ 2,4 млн в 2018-м.

Ситуация улучшается в основном благодаря усилиям самих авиакомпаний: многие из них внедряют технологии отслеживания багажа при регистрации, загрузке, трансферах и прибытии. Это повышает эффективность на 38–66 %, сообщает портал 34travel.me.

При этом путешествует с каждым годом все больше человек, а следовательно, и багажа приходится перевозить больше. В 2018 году по миру перемещались 4,36 мрлд человек (в 2016 году — 3,8 млрд), они сдали в багаж 4,27 млрд сумок.

Чаще всего авиакомпании теряют чемоданы при транзите. В 2018-м доля таких потерь составила 46 %. Передача багажа при транзите — самое сложное звено для его отслеживания, поскольку в процесс вовлечены несколько авиакомпаний и аэропортов. В SITA уверены, что авиакомпании могут улучшить статистику по багажу именно за счет устранения ошибок при транзите.

Еще 18 % чемоданов просто не загрузили вовремя, а 16 % “потеряшек” стали жертвами ошибок в билетных квитанциях. Остальные проценты приходятся на чемоданы, которые пропали из-за того, что их сняли с рейса из-за перевеса или не загрузили по ошибке грузового сервиса конкретных аэропортов. 5 % сумок были похищены.