Страна банкиров, часов и шоколада: 14 лучших достопримечательностей Швейцарии

Казалось бы, что такого в средневековом мосту, построенном 400 лет назад? Но мост Понте-деи-Салти любопытен тем, что "салти" в буквальном переводе означает прыгать. Помимо необычных скал в долине Верзаски, мост Понте-деи-Салти с двумя арками очень живописен и покоряет тем, что с него можно прыгать прямо в реку с хрустально чистой водой. Высота прыжка около 10 метров (довольно высоко), никаких резинок или веревок — только чистый адреналин.

Лучшее время: если вы собрались прыгать с моста в воду, то лучше дождаться, пока она прогреется в конце весны и начале лета. Но будьте готовы к толпам туристов — это довольно популярное место.