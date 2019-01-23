Стюардесса рассказала о секретных правилах поведения на борту

Delfi Turgid
1 комментарий
Стюардесса рассказала о секретных правилах поведения на борту
Foto: Shutterstock
Lenta.ru

Стюардесса рассказала о секретных правилах, которые стоит соблюдать всем пассажирам авиалайнера, чтобы завоевать расположение бортпроводников и не поссориться с ними. Своими наблюдениями она поделилась в интервью Daily Mail.

По словам Белинды, в первую очередь пассажирам не следует жаловаться на турбулентность. "Как бы мне ни хотелось управлять природными силами, я не могу изменить ненастную погоду. Мы никогда не знаем, как долго будет продолжаться турбулентность", — пояснила девушка.

Также она порекомендовала всегда брать с собой запасную ручку, чтобы заполнить миграционную форму и не отвлекать стюардесс. "У нас нет 300 ручек для каждого пассажира, поэтому запаситесь одной дополнительной [ручкой], чтобы поделиться ей с попутчиком", — добавила Белинда.

Помимо этого, бортпроводница посоветовала никогда не засыпать на полу в проходе и постараться не занимать уборную надолго. "Мы все знаем, что на высоте 10 тысяч метров происходят различные казусы, — пошутила стюардесса, — но постарайтесь быстро освобождать туалет, ведь это общественное пространство".

Также Белинда попросила всегда заранее готовить посадочный талон перед посадкой в самолет и держать закрытыми шторки иллюминаторов, если пассажиры в салоне спят.

В ноябре бортпроводники рассказали, почему пассажирам не стоит пользоваться карманом впереди стоящего кресла. Как пояснил один из членов экипажа, это место никогда не чистят во время уборки, а некоторые пассажиры кладут туда все — от грязных салфеток до трусов.

Source info

Delfi Turgid

Copyrights

Категорически запрещено использовать материалы, опубликованные на DELFI, на других интернет-порталах и в средствах массовой информации, а также распространять, переводить, копировать, репродуцировать или использовать материалы DELFI иным способом без письменного разрешения. Если разрешение получено, нужно указать DELFI в качестве источника опубликованного материала.

Статьи по теме:

7 вещей, которые вы всегда должны надевать в полет

7 вещей, которые вы всегда должны надевать в полет

Пилот раскрыл правду о ночной посадке самолетов

Пилот раскрыл правду о ночной посадке самолетов

Пилоты рассказали, о чем никогда не говорят пассажирам

Пилоты рассказали, о чем никогда не говорят пассажирам

Рижские маршруты

Дворец для рабочих и школа для капитанов: бурная история "Зиемельблазмы" и Вецмилгрависа
Покорить Эверест станет сложнее

Покорить Эверест станет сложнее

Завораживающие ФОТО: В США замерз Ниагарский водопад

Завораживающие ФОТО: В США замерз Ниагарский водопад

Закрылся популярный среди туристов ресторан в башне церкви св. Троицы в Елгаве

Закрылся популярный среди туристов ресторан в башне церкви св. Троицы в Елгаве

Стюардесса рассказала о секретных правилах поведения на борту

Стюардесса рассказала о секретных правилах поведения на борту (1)

Отдых по системе

Отдых по системе "все включено" в Турции может подорожать из-за нового налога на алкоголь

подробнее
Стюардесса рассказала о секретных правилах поведения на борту

Стюардесса рассказала о секретных правилах поведения на борту (1)

Одно из самых красивых мест в мире: греческие Метеоры с

Одно из самых красивых мест в мире: греческие Метеоры с "парящими" в небе монастырями

В Швецию - недорого? 12 советов, которые доказывают, что это реально

В Швецию - недорого? 12 советов, которые доказывают, что это реально

В зимний лес, да с палаткой: Как туристу не замерзнуть на морозе

В зимний лес, да с палаткой: Как туристу не замерзнуть на морозе (7)

Отдых по системе

Отдых по системе "все включено" в Турции может подорожать из-за нового налога на алкоголь

подробнее