Тепло и недорого: Названы страны с самым дешевым жильем у моря

Топ-5 стран с самой доступной приморской недвижимостью по итогам первого квартала 2019 года составили Болгария, Турция, Черногория, Греция и Испания. Об этом свидетельствует рейтинг агентства недвижимости Domire Estate, пишет Lenta.ru.

Первое место рейтинга заняла Болгария, где, по данным аналитиков компании, стоимость жилья на морском побережье начинается от 25 тысяч евро. В таком бюджете покупателям доступны однокомнатные квартиры, стоимость "двушек" начинается от 35-45 тысяч евро. Отдельный дом в шаговой доступности до моря в Болгарии можно купить по цене от 120 тысяч евро.

На втором месте оказалась Турция, где стоимость квартир в жилых комплексах рядом с морем начинается от 40-50 тысяч евро, домов — от 220 тысяч евро. Третье место заняла Черногория с показателями в 50-60 тысяч евро за квартиру. При этом дома в пешей доступности от моря в этой стране дешевле, чем в Турции — такую недвижимость можно приобрести от 150 тысяч евро.

Четвертое место рейтинга досталось Греции, где квартиры в приморских ЖК продаются от 80 тысяч евро, отдельные дома — от 190 тысяч евро. Замыкает пятерку Испания — минимальный бюджет покупки квартиры в этой стране аналогичен греческому, а отдельно стоящие дома стоят от 150 тысяч евро.