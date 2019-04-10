Теплое ледяное сердце: 10 лучших мест в Норвегии

Первое, о чем мы упоминаем, когда говорим о красоте Норвегии - это ее фьорды. Но эти морские заливы - не единственное наследие страны, в которой удивительное встречается прямо таки на каждом шагу. И вот куда по мнению Delfi Turgid стоит отправиться.