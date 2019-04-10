Теплое ледяное сердце: 10 лучших мест в Норвегии

Первое, о чем мы упоминаем, когда говорим о красоте Норвегии - это ее фьорды. Но эти морские заливы - не единственное наследие страны, в которой удивительное встречается прямо таки на каждом шагу. И вот куда по мнению Delfi Turgid стоит отправиться.
1. Фьорды
Как мы уже сказали, фьорды — это "экспортный товар" Норвегии, то, ради чего многие приезжают в эту страну, на что бегут смотреть в первую очередь. И справедливо, так как фьорды являются одними из наиболее привлекательных природных объектов в Европе, что закреплено официально — они включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Ледяные долины хранят древнее молчание и стоят в окружении высоченных гор и водопадов, придающих законченность этому роскошному зрелищу. Самые известные фиорды — Согне-фьорд и Хардангер-фьорд, но Нур-фьорд и Гейрангер-фьорд мало им уступают.
- 1. 2. Олесунн
- 2. 3. Троллтунга
- 3. 4. Берген
- 4. 5. Лофотенские острова
- 5. 6. Осло
- 6. 7. Скюденесхавн
- 7. 8. Фредрикстад
- 8. 9. Национальный парк Йотунхеймен
- 9. 10. Шпицберген