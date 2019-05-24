1 8
Заброшенная серная шахта на берегу Средиземного моря
То яма, то канава: Достойные посещения шахты и карьеры в Европе
Foto: Shutterstock

Когда-то здесь добывали полезные ископаемые, а теперь эти шахты и карьеры радуют туристов. Бродя по темным проходам, можно почувствовать себя горняком, полюбоваться интересными видами и погрузиться в историю. DELFI Tūrismagids предлагает ознакомиться с восемью такими объектами в Европе.

Впечатляющая соляная шахта в Румынии


Одна из самых удивительных шахт находится в Румынии. Это соляная шахта "Салина Турда" ("Salina Turda"), где создан интересный музей и впечатляющий парк отдыха.

То яма, то канава: Достойные посещения шахты и карьеры в Европе
Foto: Shutterstock

Запасы соли в этой части Трансильвании образовались 13,6-13,4 млн лет назад и занимают более 45 квадратных километров, а толщина соляного слоя в среднем составляла около 250 метров, говорится на домашней странице шахты. В свою очередь, в тех местах, где добывали соль, она находилась даже на глубине 1200 метров.

Об этой шахте впервые упоминается уже в 1075 году, здесь добыли несколько миллиардов тонн соли. В 1932 году шахту закрыли. Хотя позже, во время Второй мировой войны, ее использовали как бомбоубежище, а затем еще и как склад сыра. А в 1992 году шахту возродили как туристический объект.

Сегодня эти гигантские подземные помещения превратились в тематический подземный музей, спа-комплекс, гостиницу и парк развлечений. В подземелье даже есть озеро, по которому можно покататься на лодке, и миниатюрные площадки для гольфа, футбола, гандбола и боулинга.


1 8
Заброшенная серная шахта на берегу Средиземного моря

Sharing Options

Source

Delfi Turgid

Tags

Греция Латвия Литва Польша Румыния Чехия Эстония
Заметили ошибку?
Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter!

Категорически запрещено использовать материалы, опубликованные на DELFI, на других интернет-порталах и в средствах массовой информации, а также распространять, переводить, копировать, репродуцировать или использовать материалы DELFI иным способом без письменного разрешения. Если разрешение получено, нужно указать DELFI в качестве источника опубликованного материала.

Comment Form