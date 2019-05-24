То яма, то канава: Достойные посещения шахты и карьеры в Европе

Запасы соли в этой части Трансильвании образовались 13,6-13,4 млн лет назад и занимают более 45 квадратных километров, а толщина соляного слоя в среднем составляла около 250 метров, говорится на домашней странице шахты. В свою очередь, в тех местах, где добывали соль, она находилась даже на глубине 1200 метров.

Об этой шахте впервые упоминается уже в 1075 году, здесь добыли несколько миллиардов тонн соли. В 1932 году шахту закрыли. Хотя позже, во время Второй мировой войны, ее использовали как бомбоубежище, а затем еще и как склад сыра. А в 1992 году шахту возродили как туристический объект.

Сегодня эти гигантские подземные помещения превратились в тематический подземный музей, спа-комплекс, гостиницу и парк развлечений. В подземелье даже есть озеро, по которому можно покататься на лодке, и миниатюрные площадки для гольфа, футбола, гандбола и боулинга.