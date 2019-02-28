Только раз в жизни: 8 поразительных явлений природы, заснятых на видео

Delfi Turgid
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2. Взрывающиеся озера
Только раз в жизни: 8 поразительных явлений природы, заснятых на видео
Foto: Shutterstock

Природа часто заставляет нас почувствовать себя полными ничтожествами и очень, очень слабыми существами. Зачастую то, что мы считаем само собой разумеющимся, внезапно "восстает" и удивляет нас — так происходит, когда мы видим, например, как река течет вверх, как лед медленно, но неумолимо надвигается на вас по земле, как вулкан изрыгает голубую лаву, или когда из замороженного озера полыхает пламя. Вот 8 примеров — все снятые на видео — подобных аномалий.

1. Морская пена

Морская пена образовывается, когда в воде концентрируется большое количество органической материи, чаще всего — из-за разбивающихся волн. Это обычно вызывает появление тонкой полоски пены на границе моря и суши, однако иногда пены получается так много, что она создает людям серьезные проблемы. Морская пена может образовываться в больших количествах по нескольким причинам, самая распространенная из которых — цветение водорослей.

Большую часть времени пена абсолютно безвредна и, более того, ее наличие означает — экосистема моря или океана вполне здорова. Однако иногда морская пена может привести к серьезным проблемам для людей и других живых существ — от создания пробок на шоссе, до выделения большого количества природных токсинов, отравляющих морских птиц и мелких животных.

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2. Взрывающиеся озера

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Delfi Turgid

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