Топ-10 стран мира, где живет больше всего миллионеров

Количество миллионеров в мире неуклонно растет и за последний год число сверхсостоятельных людей (состояние – 50 млн долларов и выше) поднялось до 149890 человек. Разумеется, наибольшее количество долларовых миллионеров сосредоточено в США, но что за остальные 9 стран, граждане которых также достаточно часто становятся миллионерами?

10. Австралия

Число сверхсостоятельных граждан: 2 910

Австралия является одной из развитых стран, будучи 13-й по размеру экономикой в мире, и занимает 6-е место в мире по ВВП в расчете на душу населения.

Со вторым по величине индексом развития человеческого потенциала Австралия занимает высокое место во многих сферах, таких как качество жизни, здоровье, образование, экономическая свобода, защита гражданских свобод и политических прав.

Если принять во внимание благоприятные климатические условия, становится понятно, почему многие богачи выбирают эту страну для своего постоянного проживания.

9. Канада

Число сверхсостоятельных граждан: 3 010

Канада является одной из самых богатых стран мира с высоким доходом на душу населения и состоит членом Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и "Большой семерки".

Канада — одна из десяти самых торгующих в мире стран. Основным торговым партнером являются Соединенные Штаты.

Канада — страна иммигрантов. Глобальная репутация Канады как высокоразвитой, мирной, свободной от этнических смут и конфликтов страны, где можно вырастить детей в спокойной обстановке, безусловно, способствует росту иммиграции в страну.

8. Франция

Число сверхсостоятельных граждан: 3 040

Франция — высокоразвитая страна, ядерная и космическая держава.

В экономике преобладает сфера услуг, в которой занято 76,7% экономически активного населения, на вторичный сектор приходится 20,5%.

Франция считается "крупной" страной, а ее экономический вес позволяет ей играть одну из ключевых ролей на международной арене.

Франция обладает огромным культурным наследием. Оно богато, разнообразно, отражает широкие региональные различия, а также влияние иммиграционных волн разных эпох.

7. Италия

Число сверхсостоятельных граждан: 3 220

Италия — развитая индустриально-аграрная страна.

Для экономики страны традиционно характерны большие региональные различия по уровню доходов и экономической специализации: промышленно развитым индустриальным и постиндустриальным очагам на севере страны противостоят отсталый кризисный юг с высокой долей теневой экономики и стагнирующие центральные регионы.

Богатое культурное наследие и благоприятный климат также оказывают существенное влияние на то, что богачи выбирают именно эту страну местом своего постоянного проживания.

6. Индия

Число сверхсостоятельных граждан: 3 400

За последние два десятилетия средний рост годового ВВП составил 5,5 %, что сделало индийскую экономику одной из самых быстроразвивающихся в мире.

В последнее время Индия, благодаря наличию большого количества англоговорящих специалистов-профессионалов, стала аутсорсинговым местом назначения для многих мультинациональных корпораций и популярным местом для медицинского туризма.

Индия также превратилась в значительного экспортера программного обеспечения, а также финансовых и технологических услуг.

Неудивительно, что в стране появилось много богатых людей по мере экономического роста и развития экономики страны.

5. Япония

Число сверхсостоятельных граждан: 3 580

Япония — развитая страна с очень высоким уровнем жизни. В Японии одна из самых высоких ожидаемых продолжительностей жизни и один из самых низких уровней младенческой смертности.

Банковские услуги, страхование, недвижимость, транспорт, розничная торговля, телекоммуникации и строительство играют значительную роль в экономике страны.

Япония обладает крупными производственными мощностями, и в ней находятся несколько крупнейших производителей механических транспортных средств, электроники, станков, стали, судов, химических веществ, текстиля и пищевых продуктов.

Сектор услуг составляет три четверти внутреннего валового продукта.

4. Великобритания

Число сверхсостоятельных граждан: 4 670

Британская сфера услуг является основным сектором экономики страны, составляя примерно 75% ВВП.

Хорошо развитый банковский сектор и сравнительное либеральное регулирование делают страну, прежде всего лондонский Сити, мировым центром отмывания криминальных доходов, полученных по всему миру, а также ухода от налогов богатых лиц, постоянно проживающих в Британии, которым британское правительство предоставляет льготный налоговый режим.

3. Германия

Число сверхсостоятельных граждан: 6 320

Германия — великая держава с динамично развивающейся экономикой.

Будучи мировым лидером в ряде промышленных и технологических секторов, она является третьим в мире экспортером и импортером товаров.

Германия — развитая страна с очень высоким уровнем жизни.

Она поддерживает социальное обеспечение и универсальную систему здравоохранения, охрану окружающей среды и бесплатное высшее образование.

2. Китай

Число сверхсостоятельных граждан: 16 510

Экономика КНР в последние 30 лет постоянно растет.

Китай развивает собственную систему образования, обучение студентов за рубежом (особенно в США и Японии), поощряет импорт технологий, позволяющих развивать такие прогрессивные секторы экономики, как производство программного обеспечения, новых материалов, телекоммуникационную индустрию, биотехнологии, здравоохранение

1. США

Число сверхсостоятельных граждан: 70 540

Соединенные Штаты — высокоразвитая страна, обладающая первой экономикой мира по номинальному ВВП и второй по ВВП (ППС).

Хотя население страны составляет лишь 4,3% от общемирового, американцам принадлежит около 40% совокупного мирового богатства.

Соединенные Штаты занимают лидирующие позиции в мире по ряду социально-экономических показателей, включая среднюю зарплату, ИЧР, ВВП на душу населения и производительность труда.

В то время как экономика США является постиндустриальной, характеризуется преобладанием сферы услуг и экономики знаний, производственный сектор страны остается вторым по величине в мире.