ТОП-5 уникальных рождественских ярмарок в Германии

Первый снег и празднично украшенные магазинные полки – предвестники чудесной зимней поры Рождества! Голова переполнена мыслями, как в нынешнем году удивить своих близких и любимых. Эксперты по туризму отмечают, что праздничное настроение и подарки отлично сочетаются с выходными днями, если посетить уникальные рождественские ярмарки в Германии.

"Поездки на выходные – популярный выбор в холодное время года, а предрождественский период – отличная возможность объединить туризм с подготовкой к праздникам. В это время литовцы путешествуют на пароме из Клайпеды в Киль ради захватывающих рождественских ярмарок в немецком стиле. Здесь вы найдете не только традиционные поделки ремесленников и привычные деликатесы, но и неожиданные праздничные инсталляции и свежие идеи для празднования, – утверждает Няринга Синкявичене, руководитель маркетинговой кампании DFDS в странах Балтии.

По ее словам, путешествие паромом на своей машине — очень удобная опция в это время года, чтобы посетить разные города, напоминающие рождественскую сказку, побывать на ярмарках и зимних мероприятиях. Поищите здесь подарки себе и близким, а потом удобно доставьте их домой!

Рождественская сказка в Гамбурге

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Гамбург, в 100 километрах от порта Киль, называют Северной Венецией! С середины ноября город украшается праздничными рождественскими огоньками, наполняется вкусными запахами, улыбками и радостными песнями. Полная уникальными изделиями, сладостями и глинтвейном, любимая за свой сказочный стиль как местными жителями, так гостями города ярмарка находится на Ратушной площади. Не понадобится долго искать, что бы здесь посетить. За несколько дней несложно найти самое лучшее и прекрасное, сочетая отдых, прогулки и развлечения!

Кроме походов по ярмаркам, можно полюбоваться исторической архитектурой и насладиться исключительным очарованием этого города. Побывайте на водной экскурсии, чтобы открыть для себя исторический квартал Гамбурга, промышленную застройку, район порта и судоверфи, где стоят исторические немецкие боевые корабли. Экскурсия возможна в сопровождении англоговорящего гида.

Ощутите средневековый дух в зимнем Бремене

Этот исторический ганзейский город не оставит равнодушным – его посетители особенно восхищаются оригинальными деталями готических и ренессансных зданий, а зимой центр Бремена превращается в настоящую сказочную страну. Впрочем, старый город не обойти и за год – здесь вы увидите не только церковь Богоматери и статую Роланда, но и оживленную ярмарку на Ратушной площади.

Недалеко от ратуши дорожка, украшенная праздничными огоньками, уведет вас прямо в средневековье. В течение нескольких недель перед Рождеством на набережной реки Везер царит одновременно морская и историческая атмосфера – здесь проходит ярмарка Schlachte-Zauber. Не удивляйтесь людям в старинных костюмах и сценкам из средневековой эпохи. В Бремене каждый год музыканты преподносят зрителям особую программу – от игры на варганах и магических театральных представлений до эксклюзивных праздничных зрелищ.

Росток – крупнейшая ярмарка в Северной Германии

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Маленький, но красивый Старый город в Ростоке привлекает туристов круглый год. Летом можно отдыхать и загорать на пляже в Варнемюнде, а зимой – посетить сам город, где ярмарка приурочена к празднику. Здесь вы найдете примерно 300 торговцев. Большинство из них уже строят догадки, на чем Санта-Клаус приедет в этом году: на автобусе, верхом или на судне? Для жителей Ростока важно сохранение национальных традиций, так что на рождественской ярмарке присутствуют характерные местные изделия и еда. Детей особенно ждут на карнавале, который выделяется как традиционными, так и современными аттракционами, включая 40-метровую смотровую вышку. Средневековые представления, живая музыка и вечеринки с глинтвейном – каждый найдет развлечение себе по душе.

Первый вторник ярмарки предназначен для людей с ограниченными возможностями. За более чем 20 лет существования этой традиции каждый год увеличивалось число ее участников, которые с великим энтузиазмом наслаждались широким ассортиментом ремесленных изделий и бесплатным катанием на каруселях.

Любек – родина марципана

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Столица Ганзы, называемая "городом семи башен", привлекает туристов поразительной красотой Старого города, окруженного рекой Траве. Рядом с ратушей находится знаменитое кафе Niederegger. Расположенный в 80 километрах от Киля, Любек – родина марципана, здесь был основан музей этого лакомства.

Когда начинается Адвент – пора подготовки к Рождеству, – как и другие немецкие города, Любек украшается к празднику, и дух этого торжества поддерживается не только украшениями, но и различными ярмарками. Первая такая ярмарка в истории датируется 1648 годом. Напротив собора Св. Марии располагается сказочный лес, в котором обитают персонажи сказок братьев Гримм: Белоснежка, Семь гномов, Спящая красавица и многие другие – все они готовы отправиться с малышами на поиски чудесных приключений.

Царство льда и ярмарки на любой вкус в Киле

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Прибыв в Киль в декабре, вы просто обязаны посетить историческую Ратушную площадь с детьми: с 26 ноября здесь можно найти не только ремесленные изделия и лакомства, но и встретить множество местных жителей и гостей города в праздничном настроении. От самого маленького до самого большого – каждый увидит здесь и откроет для себя что-то интересное: детей соблазнит аромат горячего шоколада, красочные лакомства и карусели, а также восхитят гномы, каждый день пролетающие через площадь.

Кроме Ратушной площади (Ратхаузплац), в городе есть еще три ярмарки. На площади Хольстенплац каждое воскресенье после обеда можно встретить Санта-Клауса, а 6 декабря на площади Альтермаркт – увидеть Св. Николая на вершине 70-метровой колокольни, а на Асмус-Бремер-плац – рождественскую пирамиду высотой около 13 метров.

Хорошие новости для любителей зимы: 15 ноября начнется Stadtwerke Ice Festival, и круизный терминал Ostseekai превратится в настоящее царство льда, где можно кататься на лыжах в любую погоду, любоваться панорамой фьорда или играть в керлинг.