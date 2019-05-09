ТОП-9 чудесных мест в мире с невероятно прозрачной водой

Остров Лампедуза находится в Средиземном море, между Италией и Африкой. Благодаря расположению на острове можно наблюдать флору и фауну, характерную для Северной Африки. Лампедуза когда-то была рыбацким раем, который частично сохранился и в наши дни — торговля дарами моря составляет часть экономики острова.

Посещающие остров туристы могут наслаждаться пляжным отдыхом и купаться в чистейшей воде. Самый популярный пляж Лампедузы Spiaggia dei Conigli занимает вторую строчку в топе европейских пляжей Trip Advisor за 2019 год (на первом месте испанский пляж La Concha).