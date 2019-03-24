ТОП-9 красивейших мест на земле, где нет ни одного автомобиля

Delfi Turgid
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Макино-Айленд, Америка
ТОП-9 красивейших мест на земле, где нет ни одного автомобиля
Foto: Shutterstock

Сложно найти человека, который бы не хотел быть владельцем собственного авто, поэтому количество машин на дорогах постоянно растет. При этом многие удивятся, узнав, что в мире еще есть места, где не встретишь автомобилей вообще. Портал womanadvice рассказывает о девяти из них.

Венеция, Италия

ТОП-9 красивейших мест на земле, где нет ни одного автомобиля
Foto: Pixabay.com

Конечно, самый известный город, где нет автомобилей, будет стоять под номером один. В нем находится 150 каналов и 117 небольших островов, соединенных мостами. Местные жители пользуются общественным транспортом – водным такси, а для туристов здесь курсируют популярные во всем мире гондолы.


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Макино-Айленд, Америка

Source info

Delfi Turgid

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