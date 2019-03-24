ТОП-9 красивейших мест на земле, где нет ни одного автомобиля

Сложно найти человека, который бы не хотел быть владельцем собственного авто, поэтому количество машин на дорогах постоянно растет. При этом многие удивятся, узнав, что в мире еще есть места, где не встретишь автомобилей вообще. Портал womanadvice рассказывает о девяти из них.