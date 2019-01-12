ТОП-9 полуостровов, которые вызовут у вас неподдельный восторг

Delfi Turgid
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2. Полуостров Снеферснес, Исландия
ТОП-9 полуостровов, которые вызовут у вас неподдельный восторг
Foto: Shutterstock

Полуостров с трех сторон окружен водой и имеет все преимущества острова, но в то же время является более доступным. И природа, и пляжи, и жизнь полуостровов несколько отличаются от материковых, пишет Wanderlust.

1. Полуостров Лизард, Англия

Расположенный в Корнуолле полуостров Лизард ("Ящерица)" — самая южная точка Великобритании. Его ландшафт очень разнообразный — от полей до гранитных скал, бухт контрабандистов и изолированных пляжей. Пешие туристы получат удовольствие от похода по Юго-Западному Побережью. Гурманы оценят только что выловленных крабов и омаров, подаваемых в местных пабах под звуки корнишской народной музыки. А за мороженым отправляйтесь в Roskilly's farm.

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2. Полуостров Снеферснес, Исландия

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Delfi Turgid

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