ТОП-9 полуостровов, которые вызовут у вас неподдельный восторг

Полуостров с трех сторон окружен водой и имеет все преимущества острова, но в то же время является более доступным. И природа, и пляжи, и жизнь полуостровов несколько отличаются от материковых, пишет Wanderlust.
1. Полуостров Лизард, Англия
Расположенный в Корнуолле полуостров Лизард ("Ящерица)" — самая южная точка Великобритании. Его ландшафт очень разнообразный — от полей до гранитных скал, бухт контрабандистов и изолированных пляжей. Пешие туристы получат удовольствие от похода по Юго-Западному Побережью. Гурманы оценят только что выловленных крабов и омаров, подаваемых в местных пабах под звуки корнишской народной музыки. А за мороженым отправляйтесь в Roskilly's farm.