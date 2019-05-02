ТОП-9 вещей, которые вы просто обязаны сделать на Мадейре

Португальский остров Мадейра, известный своими пирожными, вином и правой ногой Криштиану Роналду, предлагает круглогодичные развлечения. Журнал Wanderlust рассказывает, что можно посмотреть и чем заняться на Мадейре.
1. Наблюдайте за китами и плавайте с дельфинами
В любое время года отправляйтесь поплавать на лодке у побережья Мадейры, где почти гарантировано наблюдение за китами и дельфинами.
Есть весьма неплохие шансы, что вы увидите и самое большое животное в мире — кашалота. Второе по величине животное в мире — кит — скорее всего, появится возле лодки весной (с марта по май). Надевайте трубку и прыгайте за борт, чтобы поплавать с дельфинами.
- 1. 2. Очаруйтесь зеленой столицей Мадейры Фуншалом
- 2. 3. Отправляйтесь через лес за левадами
- 3. 4. Шагните за край самого высокого мыса в Европе
- 4. 5. Попробуйте каньонинг
- 5. 6. Полюбуйтесь инверсией облаков с одного из трех пиков Мадейры
- 6. 7. Насладитесь винным пикником
- 7. 8. Совершите путешествие в Порту-Санту
- 8. 9. Отдохните в природных вулканических бассейнах
TagsПортугалия
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