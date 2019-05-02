ТОП-9 вещей, которые вы просто обязаны сделать на Мадейре

В любое время года отправляйтесь поплавать на лодке у побережья Мадейры, где почти гарантировано наблюдение за китами и дельфинами.

Есть весьма неплохие шансы, что вы увидите и самое большое животное в мире — кашалота. Второе по величине животное в мире — кит — скорее всего, появится возле лодки весной (с марта по май). Надевайте трубку и прыгайте за борт, чтобы поплавать с дельфинами.