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2. Очаруйтесь зеленой столицей Мадейры Фуншалом
ТОП-9 вещей, которые вы просто обязаны сделать на Мадейре
Foto: Shutterstock

Португальский остров Мадейра, известный своими пирожными, вином и правой ногой Криштиану Роналду, предлагает круглогодичные развлечения. Журнал Wanderlust рассказывает, что можно посмотреть и чем заняться на Мадейре.

1. Наблюдайте за китами и плавайте с дельфинами

ТОП-9 вещей, которые вы просто обязаны сделать на Мадейре
Foto: Shutterstock

В любое время года отправляйтесь поплавать на лодке у побережья Мадейры, где почти гарантировано наблюдение за китами и дельфинами.

Есть весьма неплохие шансы, что вы увидите и самое большое животное в мире — кашалота. Второе по величине животное в мире — кит — скорее всего, появится возле лодки весной (с марта по май). Надевайте трубку и прыгайте за борт, чтобы поплавать с дельфинами.

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2. Очаруйтесь зеленой столицей Мадейры Фуншалом

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Source

Delfi Turgid

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Португалия
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