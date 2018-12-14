Традиционные или необычные? Топ-7 самых впечатляющих рождественских елок в мире

Рождественская елка — символ зимних праздников, создающий особую атмосферу. Хотите увидеть выдающиеся елки? Matador Network составил топ самых впечатляющих елок в мире, и о некоторых из них мы вам расскажем подробнее.

Елка Рокфеллеровского центра

Foto: SIPA/Scanpix/LETA

Одна из самых известных в мире рождественских елок находится в Нью-Йорке, возле Рокфеллеровского центра. И она действительно впечатляет.

Как пишет CNN, елку здесь впервые установили в 1931 году, а с 1933 года это стало ежегодной традицией. Праздничную атмосферу дополняют роскошные декорации и большой каток.

Высота ели, установленной возле центра в этом году, составляет 22 метра, она украшено 50 000 разноцветных лампочек. Елку зажгли 28 ноября, и она будет стоять до 7 января. Огни на елке ежедневно горят с 5.30 до 23.30, а в Рождество она будет гореть круглосуточно, сообщается на сайте Rockefellercenter.