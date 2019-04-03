TripAdvisor назвал лучшие авиакомпании мира

Сайт и туристический агрегатор TripAdvisor на основании голосования пользователей определил лучшие авиакомпании мира.

Лидером рейтинга признана сингапурская авиакомпания Singapore Airlines. На второй строчке рейтинга — Qatar Airways. В пятерку лучших вошли EVA Air, Emirates и Japan Airlines.

Также Emirates отмечены за лучший салон первого класса. Лучший бизнес-класс — у Qatar Airways. В категории лучший премиальный экономический класс отмечена авиакомпания Air New Zealand, а награду за лучший бизнес-класс получила тоже Singapore Airlines. Лучшей из европейских компаний стала Virgin Atlantic, лучшей компанией-лоукостером — Jet2.com.

Полный список опубликован на сайте TripAdvisor.

Ранее международная организация оценки авиационного сервиса Skytrax опубликовала рейтинг лучших аэропортов мира в 2019 году на основе оценки эффективности работы воздушных гаваней, а также отзывов пассажиров из разных стран. Лидером рейтинга стал сингапурский аэропорт Чанги.

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