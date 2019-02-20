Туристов накрыло мощной лавиной в Альпах

Около десяти лыжников оказались под снегом после схода мощной лавины на швейцарском горнолыжном курорте Кран-Монтана в Альпах. Об этом сообщает издание Le Nouvelliste.

Лавина сошла в районе Плэн-Морт и накрыла от 300 до 400 метров горнолыжной трассы. По словам сотрудника Кран-Монтаны Николя Феро, под лавиной находится около десяти туристов, однако спасатели уверены, что там может быть до 15 лыжников.

На данный момент несколько вертолетов и спасательных бригад патрулируют местность, чтобы найти выживших.

Ранее в феврале в результате схода нескольких лавин в Альпах погибли минимум десять человек. Больше всего погибших (пятеро жертв и один пропавший без вести) зафиксировано в районе итальянского города Аоста. Также в городе Больцано (Италия) недалеко от австрийской границы лавина убила 18-летнего лыжника.

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