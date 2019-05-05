У черта на куличках: 14 самых изолированных мест на планете

Если вы хотите спрятаться от всего мира, уехав в отпуск в какое-нибудь далеко и изолированное место, где вас никто не сможет найти, то это, на самом деле, очень легко сделать. И вот 14 самых изолированных от остального мира уголков планеты.

Тристан-да-Кунья, Британские заморские территории