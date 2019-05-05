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Полуостров Кейп-Йорк, Австралия
У черта на куличках: 14 самых изолированных мест на планете
Foto: Shutterstock

Если вы хотите спрятаться от всего мира, уехав в отпуск в какое-нибудь далеко и изолированное место, где вас никто не сможет найти, то это, на самом деле, очень легко сделать. И вот 14 самых изолированных от остального мира уголков планеты.

Тристан-да-Кунья, Британские заморские территории

У черта на куличках: 14 самых изолированных мест на планете
Foto: Vida Press

Тристан-да-Кунья — архипелаг в южной части Атлантического океана, входящий в состав британской заморской территории Острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья.

Наряду с островом Пасхи, островами Питкэрн, и островом Буве является одним из самых удаленных от материков населенных мест на Земле.

Расположен в 2816 км от ЮАР, 3360 км от Южной Америки и в 2161 км к югу от острова Святой Елены. С 1956 г. на арендованном у британцев участке острова Гоф размещена метеорологическая станция ЮАР. Население архипелага – всего 258 человек.


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Полуостров Кейп-Йорк, Австралия

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