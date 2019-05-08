Удивительные и неизвестные: 8 недооцененных туристами городов, в которых обязательно стоит побывать

В мире невероятное множество необычных, интересных и очаровательных городов, и планируя путешествие, бывает очень трудно сделать выбор. В помощь путешественникам Tūrismagids.lv собрал небольшой список городов, которые туристы незаслуженно обделяют вниманием. Возможно, вы уже бывали в некоторых из них, но если еще нет, то смело вносите их в свой список.

Базель, Швейцария

На севере Швейцарии, почти на границе с Францией и Германией, находится город Базель. Благодаря своему расположению и близкому соседству с другими государствами, здесь удивительным образом смешались языки и культура разных стран. Здесь есть на что посмотреть ценителям культуры и любителям спокойствия и тишины. Поскольку Швейцария всегда сохраняла нейтралитет в войнах, то, несмотря на близость Франции и Германии, Базель не тронули военные конфликты, и он сохранил свое историческое очарование. В Базеле стоит посмотреть художественный музей, зоопарк и старинный университет, где работали многие известные ученые.

Город находится на берегах реки Рейн, поэтому он с незапамятных времен служит важным транспортным и торговым узлом.

Здесь проходит один из крупнейших фестивалей искусства ART Basel, который в этом году будет пройдет с 14 по 17 июня. В фестивале принимают участие более 200 галерей со всего мира и у посетителей есть возможность увидеть около 2500 произведений искусства самых разных художников.