В Америке отменили вековой запрет на игру в снежки

В одном из городов северного Колорадо – Северанс – городские власти наконец-то отменили запрет на игру в снежки, который действовал здесь почти сто лет.

Инициатором легализации игры в снежки и смягчения действовавших в городе правил стал 9-летний школьник Дэйн Бест. Он выступил с собственно написанной петицией перед городским советом и заявил, что хотел бы играть в снежки, как и его сверстники в других частях света не опасаясь последствий. Петицию Дэйна подписали более 20 других детей.

Ранее в городе действовал запрет на броски "в людей, животных, здания, деревья, а также любую частную или общественную собственность" камней или других метательных снарядов. Снежки, по словам мэра города, проходили в запрете как "другие метательные снаряды".

В итоге члены городского совета одобрили отмену запрета единогласно.