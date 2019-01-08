В Австрии эвакуировали популярный горнолыжный курорт

Все гости и обслуживающий персонал Хохкара - впервые в его истории - должны были покинуть место отдыха из-за угрозы схода лавин.

Все гости и обслуживающий персонал горнолыжного курорта Хохкар (федеральная земля Нижняя Австрия) на северо-востоке страны в понедельник, 7 января, эвакуированы из-за высокой угрозы схода лавин. Это произошло впервые за более чем 50-летнюю историю популярного места отдыха.

В 14.00 по местному времени (16.00 мск) последняя автомобильная колонна, дорогу которой в связи с высокими заносами пришлось прокладывать снегоуборочной технике, спустилась в долину.

"К счастью, все прошло хорошо. Отлично сработали команда, входящая в комиссию по отслеживанию лавин, и фирма, занимающаяся поддержанием альпийских трасс в Хохкаре", - отметил мэр городка Гёстлинг Фридрих Фарнбергер.

В Хохкаре расположены порядка 20 горнолыжных трасс и девять подъемников.

Как отмечает информационный портал Niederösterreichischen Nachrichten, среди обслуживающего курорт персонала - много граждан Венгрии. Они воспользовались вынужденной паузой, чтобы съездить домой.

Когда трассы возобновят работу, станет известно в ближайшие дни. Об этом будет объявлено дополнительно.

Смертельные случаи и отмены рейсов

Из-за непогоды и сильных снегопадов в Австрии и в федеральной земле Бавария на юго-востоке Германии в последние дни было зафиксировано несколько инцидентов со смертельным исходом.

Так, в районе города Берхтесгаден на границе с Австрией погибла 20-летняя туристка, которую накрыло лавиной. В другой части Верхней Баварии, около города Бад Тёльц, 19-летний молодой человек погиб в результате столкновения машин на обледеневшей трассе. Еще двое находятся после ДТП в тяжелом состоянии.

44-летний мужчина скончался из-за падения обломившихся под тяжестью снега ветвей деревьев.

В международном аэропорту Мюнхен 5 января из-за снегопадов были отменены 130 вылетов, еще 220 рейсов задержались более чем на час. В воскресенье, 6 января, ситуация в воздушной гавани несколько улучшилась, речь шла уже о 15 отмененных рейсах.