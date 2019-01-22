В Бахрейне намеренно затопили Боинг 747

Delfi Turgid
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В Бахрейне намеренно затопили Боинг 747
Foto: Reuters/Scanpix

Тематический парк для дайверов площадью 100 000 кв.м откроют в самом маленьком арабском государстве Бахрейне. Основой экспозиции станет затопленный самолет Boeing 747 длиной 70 метров. Это самый большой летательный аппарат в мире, погруженный под воду. В распоряжении любителей дайвинга также окажутся искусственные коралловые рифы, специальные скульптуры для роста кораллов и обитания морских животных, а также пункты добычи бахрейнского жемчуга, сообщает News.Turizm.ru.

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A post shared by BTEA (@tourismbh) on Jan 19, 2019 at 7:05am PST

По мнению президента Верховного совета по окружающей среде Бахрейна шейха Абдаллы бин Хамада Аль Халифа, проект привлечет любителей дайвинга со всего мира, а также поможет исследователям получить данные о морской экологии и биологии. Открытие крупнейшего тематического подводного парка намечено на конец весны 2019 года. В ближайшее время в интернете будет запущен его официальный сайт.

Королевство Бахрейн расположено на одноимённом архипелаге в Персидском заливе в Юго-Западной Азии, восточнее Саудовской Аравии. Ежегодно страну посещают порядка 8 млн туристов. Иностранцев привлекает арабская культура, уникальная флора и фауна, дайвинг и археологические достопримечательности. Высоким сезоном в Бахрейне является период с ноября по март.

Source info

Delfi Turgid

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