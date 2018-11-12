В Дании собачьи упряжки признали официальным видом транспорта

Delfi Turgid
Оставить комментарий
В Дании собачьи упряжки признали официальным видом транспорта
Foto: Sputnik/Scanpix

Как сообщает Министерство транспорта Дании, с начала 2019 года собачьи упряжки будут являться официальным видом транспорта — на них можно будет передвигаться по автодорогам и рядом с ними, пишет портал "Туристер.ру".

Ранее в Дании ездить на собачьих упряжках можно было только в специально отведенных местах. Теперь сани и тележки на колёсах, запряженные ездовыми собаками, стали полноценным видом транспорта.

Езда на собачьих упряжках в Дании является традиционным способом передвижения. В стране имеется организация Dansk Polarhunde Klub, в которую объединились владельцы собачьих упряжек. Клуб проводит тренировки для всех желающих, экскурсии для туристов и устраивает совместные выезды.

Source info

Delfi Turgid

Copyrights

Stingri aizliegts DELFI publicētos materiālus izmantot citos interneta portālos, masu informācijas līdzekļos vai jebkur citur, kā arī jebkādā veidā izplatīt, tulkot, kopēt, reproducēt vai kā citādi rīkoties ar DELFI publicētajiem materiāliem bez rakstiskas DELFI atļaujas saņemšanas, bet, ja atļauja ir saņemta, DELFI ir jānorāda kā publicētā materiāla avots.

Статьи по теме:

Суровая красота севера: топ-10 мест, которые стоит посетить в Скандинавии

Суровая красота севера: топ-10 мест, которые стоит посетить в Скандинавии

Наедине с Санта-Клаусом: 9 идеальных рождественских городов Европы без толп людей

Наедине с Санта-Клаусом: 9 идеальных рождественских городов Европы без толп людей

Скандинавия для новичков: 7 идей для мини-отпуска

Скандинавия для новичков: 7 идей для мини-отпуска

Рекламные статьи
Прокат велосипедов Sixt становится все более востребовательным

Прокат велосипедов Sixt становится все более востребовательным

Рижские маршруты

История Закюсалы: тихий оазис, где когда-то бушевал "красный террор"
ФОТО. Перевернутая башня масонов: колодец посвящения в Синтре

ФОТО. Перевернутая башня масонов: колодец посвящения в Синтре (1)

В Турции в отелях all inclusive некоторые услуги станут платными

В Турции в отелях all inclusive некоторые услуги станут платными

ФОТО. Путешествие Интара: на красном

ФОТО. Путешествие Интара: на красном "Запорожце" — в Украинские Карпаты (5)

ФОТО. Пластиковый океан Бангладеша: фоторепортаж с завода по переработке пластиковых бутылок

ФОТО. Пластиковый океан Бангладеша: фоторепортаж с завода по переработке пластиковых бутылок

Названы самые экстремальные аттракционы мира

Названы самые экстремальные аттракционы мира

подробнее
ФОТО. Путешествие Интара: на красном

ФОТО. Путешествие Интара: на красном "Запорожце" — в Украинские Карпаты (5)

ФОТО: На самом высоком водопаде в Балтии установили новую лестницу, с которой открываются невероятные виды

ФОТО: На самом высоком водопаде в Балтии установили новую лестницу, с которой открываются невероятные виды (2)

В Турции в отелях all inclusive некоторые услуги станут платными

В Турции в отелях all inclusive некоторые услуги станут платными

ФОТО. Пластиковый океан Бангладеша: фоторепортаж с завода по переработке пластиковых бутылок

ФОТО. Пластиковый океан Бангладеша: фоторепортаж с завода по переработке пластиковых бутылок

Раскрыт

Раскрыт "грязный" секрет пассажирского кресла в самолете

подробнее