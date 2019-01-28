В испанском аэропорту потеряли самолет

Delfi Turgid
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В испанском аэропорту потеряли самолет
Foto: Reuters/Scanpix/LETA
Lenta.ru

В аэропорту Мадрид-Барахас имени Адольфо Суареса (Испания) обнаружили неизвестный самолет, который стоял там без движения в течение нескольких лет. Об этом сообщает CNN.

Директор аэропорта Елена Майораль опубликовала в испанской газете Boletin Oficial del Estado официальное заявление о том, что на стоянке аэропорта найден оставленный несколько лет назад пассажирский лайнер McDonnell Douglas MD-80. Сколько именно он там простоял, не сообщается.

Согласно законодательству страны, объявление о находке необходимо опубликовать в течение трех месяцев с момента ее обнаружения, а затем год ждать отклика владельца. Если собственник не обнаружится, власти страны смогут признать самолет брошенным и продать его на открытом аукционе.

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Delfi Turgid

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