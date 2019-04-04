В Италии запустили поезд по одному из самых живописных панорамных маршрутов в мире

В Италии начал курсировать поезд 5 Terre Express, который следует по по живописнейшему маршруту, захватывая большой участок Лигурийского побережья.

Поезд делает остановки во всех пяти городах знаменитого парка Чинкве-Терре: Монтероссо, Вернацца, Корнилья, Манарола и Риомаджоре. Это пять деревень, которые находятся на берегу моря и окружены красивейшей средиземноморской зеленью. Путешественники могут прокатиться по уникальному маршруту и полюбоваться захватывающими дух пейзажами.

5 Terre Express работает только в теплое время года: его запускают в конце марта, и курсирует он до начала ноября, пишет портал 34travel.me.

Билет для взрослых стоит € 4, для детей от 4 до 12 лет — € 2. Можно купить его в интернете или в кассе на месте.

Если хочется побывать во всех пяти топовых лигурийских деревнях, стоит сразу купить туристическую карту Cinque Terre Treno MS Card: она позволяет совершить неограниченное количество поездок во втором классе на региональных поездах между Леванто и Ла Специя, а также воспользоваться услугами парка. Карта на день стоит € 16, для детей — € 10.

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