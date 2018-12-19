В китайском городе запретили Рождество

Delfi Turgid
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В китайском городе запретили Рождество
Foto: Reuters/Scanpix/LETA
Lenta.ru

Власти китайского города Ланфан запретили публичное празднование Рождества. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

Запрет коснулся рождественских украшений и мероприятий, связанных с праздником. В постановлении чиновников говорится, что магазинам нельзя проводить рождественские представления и рекламные акции.

Продавцов рождественских елок, венков, носков или фигурок Санта-Клауса также ждет наказание. Одна из сотрудниц администрации города уточнила, что запрет касается не праздничных товаров, а продаж на улице и действует не только на Рождество.

Помимо этого, власти призвали сообщать о "пропагандирующих религию" в парках и скверах. Какая именно религия имеется в виду, не уточняется.

По мнению исследователя Патрика Пуна, таким образом власти Ланфана выразили свою лояльность Пекину. "Это показывает их незнание того, что Рождество действительно означает для христиан. Что это не только шопинг и вечеринки, но и проявление веры", — сказал он.

Католическое Рождество не является праздником в Китае, однако праздничная атрибутика во многих городах очень популярна.

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Delfi Turgid

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