В погоне за мечтой: 10 мест, в которых надо загадывать желания

Немало в мире мест, в которых надо бросить монетку в фонтан или потереть у какого-нибудь памятника какую-нибудь часть тела, загадав при этом желание. Но легенды эти доморощенные, созданные в последние десятилетия (в лучшем случае) а потому, как это ни прискорбно, не особо действенные. Настоящих мест с историей, в которых действительно стоит загадывать несбыточное, на планете не так уж много. Вот десять самых мощных из них, в которых вы можете побывать, если не успели загадать желание под шампанское в 12 часов ночи в Новый год.

Зодиакальный район (Израиль)

Яффа — некогда древний город, а сегодня один из районов Иерусалима, известен своим "зодиакальным районом" в старой части города. Улицы в нем носят названия знаков Зодиака и чтобы исполнилось желание, особенно связанное с финансовыми делами, надо найти таблицу со своим знаком Зодиака и в момент загадывания желания прикоснуться к ней рукой. Проблема только в том, что некоторые из табличек находятся на высоте более 2,5 метров, так что вам может потребоваться помощь спутников. Но чего не сделаешь ради исполнения "денежных" желаний!

Впрочем, для тех, кто ростом не вышел, откроем маленький "лайфхак" — в районе есть мост, также украшенный пластинами с изображением знаков Зодиака, так что можно воспользоваться и им. Гарантий в этом случае, впрочем, фирма не дает.

Что просить: финансовое благополучие и исполнение желаний

Стоимость: как ни странно — бесплатно