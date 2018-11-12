В Праге ограничат работу Airbnb

Мэрия Праги (Чехия) планирует ввести ограничения на работу сайта краткосрочной аренды Airbnb. Владельцам пражского жилья запретят сдавать квартиры через Airbnb больше, чем на 60 дней в году, пишет портал "Туристер.ру".

Решение призвано снизить число туристов в центре чешской столицы, поскольку от избыточного турпотока страдают местные жители. Аналогичные правила уже ввели власти многих других европейских городов, и запреты только ужесточаются. Например, не так давно жильё через Airbnb вообще запретили сдавать в аренду туристам в трех центральных районах Амстердама (Нидерланды).