В Риме планируют ввести черный список буйных иностранцев

Власти Рима подумывают о составлении черного списка, куда будут попадать иностранные туристы, которые проявили себя не с лучшей стороны. Предполагается, что “черносписочников” не будут пускать в Вечный город в следующий раз.

Мэр Рима Вирджиния Раджи уже обратилась в посольства разных стран с просьбой помочь в составлении списка визитеров, которые хулиганили и причиняли вред достопримечательностям. Правда, чиновница не объяснила, как технически будет реализован бан аморальных заморских элементов. Детали еще будут обсуждаться с министром внутренних дел Италии Маттео Сальвини.

Как сообщают портал 34travel.me, идея черного списка — реакция на недавний инцидент с туристками. 10 февраля две женщины “атаковали” фонтан Баркачча на площади Испании: они перебрались через барьеры, окружающие сооружение XVII века, и стали на нем выплясывать. Замечания полицейских веселые гостьи города просто игнорировали. Когда же их попытались силой вытащить из фонтана, женщины напали на полицейского и травмировали его. Туристок обвинили в сопротивлении, насилии, угрозах, нанесении телесных повреждений должностному лицу и взяли под арест.

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