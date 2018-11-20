В Риме запретили рядиться центурионами и пить на улице

Власти Рима ввели запрет на появление на улицах в костюме центуриона, а также на распитие алкоголя в темное время суток. Об этом сообщает The Local.

За прилюдное ношение костюма римского военачальника установлен штраф в 400 евро. Это сделали из-за многочисленных жалоб местных жителей и туристов: "центурионы" задирали цены на фотографии, вели себя назойливо и грубо с прохожими и порой попадались на карманных кражах. Меру ввели ранее в качестве временной, а 14 ноября утвердили ее как постоянную.

Алкогольные напитки в стеклянной таре теперь запрещено распивать на улице с 22:00, с полуночи нельзя пить под открытым небом алкоголь из любой емкости, а с 2:00 продавать спиртное запрещено даже барам и ночным клубам. Штраф за нарушение этой нормы составит 150 евро, для заведений — 280 евро.

Запрет раскритиковали владельцы заведений в районе Сан Лоренцо, известном своей ночной жизнью. По их словам, за время, прошедшее с его принятия, они потеряли посетителей, а количество уличных наркодилеров не изменилось.

Кроме того, жителям и гостям Рима запретили купаться в фонтанах и "неопрятно есть" в исторических местах. "После 72 лет ожидания Рим наконец получит новые полицейские правила — сегодня исторический день", — заявила мэр города Вирджиния Раджи на презентации новых мер. Для их обеспечения власти столицы собираются нанять 500 новых городских полицейских.