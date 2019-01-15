В шаге от Берлина: Топ-3 города, в которые можно вырваться на день

Берлин — одно из самых популярных европейских направлений, однако это не просто столица Германии, аттракцион "Холодная война" и бесконечные клубные вечеринки — в шаговой, "дневной" доступности от Берлина находится множество интересных достопримечательностей.

Потсдам

Место проведения знаменитой Потсдамской конференции, в ходе которой обсуждалось мировое устройство после второй мировой войны, а также "домашний" город Гогенцоллернов, может занять вас больше, чем на день. При этом город находится всего лишь в часе езды из центра Берлина и доступен даже тем, у кого нет машины.

Одна из главных достопримечательностей — замок и роскошный парк Сан-Суси, самый известный дворец Фридриха Великого, который правил Пруссией с 1740 по 1786 год. Название этой прекрасной виллы в стиле рококо означает "без забот" и вполне отражает атмосферу, которую в этом месте пытался создать владелец. Парк и роскошные виды на окрестности только усиливают идиллическое чувство, возникающее у гостей Сан-Суси.

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В парке вполне можно устроить пикник, а по самому дворцу с аутентичной мебелью вас проведет аудио-гид, подробно рассказывающий об интерьерах и назначении залов. Особого внимания заслуживает превосходная оранжерея, а также Spielfestung — полноценная, но маленькая игрушечная крепость, воздвигнутая для сына Фридриха.

Другой примечательный дворец Потсдама — Цецилиенхоф, выстроенный в начале XX века Вильгельмом II для сына кронпринца Вильгельма и его супруги Цецилии Мекленбург-Шверинской. Поместье в стиле Англии Тюдоров — именно то место, в котором в 1945 году Черчилль, Трумэн и Сталин решали будущее Германии. Внутри все на немецком, но знающих английский спасет аудио-гид.

В Потсдаме также есть "датский" и "русский" кварталы, построенные специально для привлечения иммигрантов соответствующей национальности в XVIII веке. Старый город и его архитектура (а также магазинчики) тем более заслуживают внимания.