В Швецию - недорого? 12 советов, которые доказывают, что это реально

Факт остается фактом: Швеция – не дешевая страна для туриста. Как отправиться в путешествие и не нанести урон бюджету? Официальный сайт Швеции sweden.se подробно рассказывает, как сэкономить на общественном транспорте, найти недорогое жилье, не переплачивать за ланч и обнаружить множество бесплатных развлечений. Добро пожаловать!

1. Когда ехать?

Цены в Швеции не сильно зависят от сезона, но если поездка выпадает на лето или школьные каникулы, лучше позаботиться о бронированиях заранее. Из неочевидного – необходимо учесть график шведских национальных праздников и выходных, когда цены, особенно на авиаперелеты, внутренние перевозки по стране, гостиницы и лыжные курорты, могут резко вырасти. К такому росту приводят, например, пасхальные и школьные зимние, т. н. "спортивные" каникулы. В Швеции принята система нумерации недель: это значит, что в 2019 году школьные зимние каникулы придутся в разных регионах страны на недели №8-9 (конец февраля – начало марта), а пасхальные каникулы – на неделю №16 (середина апреля).

Дней, когда Швеция вымирает и закрыто практически всё, в календаре три – это Рождество, Новый год и Мидсоммар – День середины лета, выпадающий на первую субботу в двадцатых числах июня. Эти дни шведы проводят дома с семьей – туристам не удастся ни походить по музеям, ни сходить в ресторан. Предсказуемо вырастут перед рождеством и мидсоммаром и цены на авиарейсы и поезда. А вот новогодние каникулы для путешествия вполне удобны – всё открывается уже 2 января.

2. Как бюджетно добраться?

Foto: Pixabay

Самый простой способ добраться из Риги до Стокгольма - на самолете. Заблаговременно купленный билет обойдется вам дешевле.

Каждый день удобно и недорого добраться до Стокгольма можно на знаменитых круизных лайнерах компаний Viking Line или Tallink Silja Line – прежде всего из финских (Хельсинки, Турку), а также балтийских (Таллин, Рига) городов.

Как правило, стоит воспользоваться автопереводчиком и поискать специальные предложения, доступные только на шведо- и финноязычных версиях сайтов – например, бесплатная каюта при бронировании ужина за 9 евро или "горящее предложение" (sista minuten – шв., punaiset lähdöt – фин.). Часто выгоднее купить так называемый круиз "ночь-день-ночь", чем поездку в один конец (при этом пользоваться круизом в обратную сторону не обязательно). В одной каюте могут путешествовать от 1 до 4 пассажиров – на стоимость каюты количество пассажиров не влияет: чем больше компания, тем выгоднее. Высокий сезон у паромных компаний короток: конец июня-середина августа. В это время может быть дешевле отправиться в Швецию самолетом, в остальное время года, особенно, если вы едете семьей, группой друзей и/или со своим автомобилем, стоит обратить внимание на паром.