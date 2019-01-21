В Швецию - недорого? 12 советов, которые доказывают, что это реально

Факт остается фактом: Швеция – не дешевая страна для туриста. Как отправиться в путешествие и не нанести урон бюджету? Официальный сайт Швеции sweden.se подробно рассказывает, как сэкономить на общественном транспорте, найти недорогое жилье, не переплачивать за ланч и обнаружить множество бесплатных развлечений. Добро пожаловать!
1. Когда ехать?
Цены в Швеции не сильно зависят от сезона, но если поездка выпадает на лето или школьные каникулы, лучше позаботиться о бронированиях заранее. Из неочевидного – необходимо учесть график шведских национальных праздников и выходных, когда цены, особенно на авиаперелеты, внутренние перевозки по стране, гостиницы и лыжные курорты, могут резко вырасти. К такому росту приводят, например, пасхальные и школьные зимние, т. н. "спортивные" каникулы. В Швеции принята система нумерации недель: это значит, что в 2019 году школьные зимние каникулы придутся в разных регионах страны на недели №8-9 (конец февраля – начало марта), а пасхальные каникулы – на неделю №16 (середина апреля).
Дней, когда Швеция вымирает и закрыто практически всё, в календаре три – это Рождество, Новый год и Мидсоммар – День середины лета, выпадающий на первую субботу в двадцатых числах июня. Эти дни шведы проводят дома с семьей – туристам не удастся ни походить по музеям, ни сходить в ресторан. Предсказуемо вырастут перед рождеством и мидсоммаром и цены на авиарейсы и поезда. А вот новогодние каникулы для путешествия вполне удобны – всё открывается уже 2 января.
2. Как бюджетно добраться?
Самый простой способ добраться из Риги до Стокгольма - на самолете. Заблаговременно купленный билет обойдется вам дешевле.
Каждый день удобно и недорого добраться до Стокгольма можно на знаменитых круизных лайнерах компаний Viking Line или Tallink Silja Line – прежде всего из финских (Хельсинки, Турку), а также балтийских (Таллин, Рига) городов.
Как правило, стоит воспользоваться автопереводчиком и поискать специальные предложения, доступные только на шведо- и финноязычных версиях сайтов – например, бесплатная каюта при бронировании ужина за 9 евро или "горящее предложение" (sista minuten – шв., punaiset lähdöt – фин.). Часто выгоднее купить так называемый круиз "ночь-день-ночь", чем поездку в один конец (при этом пользоваться круизом в обратную сторону не обязательно). В одной каюте могут путешествовать от 1 до 4 пассажиров – на стоимость каюты количество пассажиров не влияет: чем больше компания, тем выгоднее. Высокий сезон у паромных компаний короток: конец июня-середина августа. В это время может быть дешевле отправиться в Швецию самолетом, в остальное время года, особенно, если вы едете семьей, группой друзей и/или со своим автомобилем, стоит обратить внимание на паром.
- 1. 3. Как экономно пользоваться общественным транспортом?
- 2. 4. А если на велосипеде?
- 3. 5. Где поселиться?
- 4. 6. Как познакомиться с природой?
- 5. 7. Где перекусить?
- 6. 8. Как бесплатно попасть в музей?
- 7. 9. …и на экскурсию?
- 8. 10. …и даже на концерт?
- 9. 11. А с шопингом-то как?
- 10. 12. Путешествовать и волонтерствовать?