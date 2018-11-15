В Турции в отелях all inclusive некоторые услуги станут платными

Delfi Turgid
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В Турции в отелях all inclusive некоторые услуги станут платными
Foto: Shutterstock

Как сообщает АТОР, турецкие отельеры предложили сделать платными ряд услуг, ранее включенных в пакет отдыха по системе all inclusive.

За нововведение выступает Министерство финансов Турции и ассоциация отельеров TÜROB, меры будут приняты в рамках реализации программы развития туризма на 2019 год, пишет портал "Туристер.ру".

Так, эксперты полагают, что платными станут походы в сауну или хаммам, Wi-Fi в номерах, пользование спортивными и детскими площадками, пополнение мини-баров в номерах питьевой водой, подача напитков во время ужина.

Турецкие власти ожидают, что в будущем году турпоток в страну должен превысить 41 млн иностранцев, которые принесут турецкой экономике доход в размере 35 млрд долларов. Поскольку рост доходов происходит существенно медленнее, чем планировалось, появились предложения расширить перечень платных услуг в отелях, работающих по системе all inclusive.

Source info

Delfi Turgid

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