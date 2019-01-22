В зимний лес, да с палаткой: Как туристу не замерзнуть на морозе

Delfi Turgid
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1. Одевайтесь правильно
В зимний лес, да с палаткой: Как туристу не замерзнуть на морозе
Foto: Publicitātes foto

Холодно, идет снег (мы надеемся), на небе сияет луна — лучшего времени года для действительного романтического и незабываемого туристического похода просто не придумать. Держим пари, что раньше зимой с палатками вы не путешествовали… а зря.

Впрочем, конечно же, зимний туризм требует другого подхода, более тщательного планирования и учета тех факторов, которые летом просто не существуют. Вот советы эксперта, для которого пешие походы по Аляске зимой — обычное дело.

1 8
1. Одевайтесь правильно

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Delfi Turgid

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