Холодно, идет снег (мы надеемся), на небе сияет луна — лучшего времени года для действительного романтического и незабываемого туристического похода просто не придумать. Держим пари, что раньше зимой с палатками вы не путешествовали… а зря.
Впрочем, конечно же, зимний туризм требует другого подхода, более тщательного планирования и учета тех факторов, которые летом просто не существуют. Вот советы эксперта, для которого пешие походы по Аляске зимой — обычное дело.
- 1. В зимний лес, да с палаткой: Как туристу не замерзнуть на морозе
- 2. 1. Одевайтесь правильно
- 3. 2. Никогда не забывайте про руки
- 4. 3. Огонь — это жизнь
- 5. 4. Правильно выбирайте место
- 6. 5. Пейте, потом еще немного пейте и, наконец, снова пейте
- 7. 6. Будьте готовы к конденсату
- 8. 7. Ложитесь спать одетыми