Вакансия дня: жить на яхтах по всему миру и получать $ 1300 в неделю

Интернет-магазин предметов роскоши HushHush.com объявил о вакансии "тестировщика(-цы) яхт", пишет портал 34travel.me.
Успешный(-ая) кандидат(-ка) будет жить на роскошной яхте в течение недели. За это время необходимо дотошно протестировать все, что имеется на судне, а после написать подробный отчет для публикации на сайте.
Желающие получить работу должны быть старше 21 года, внимательными к деталям, готовыми к внезапным командировкам и способными писать качественные тексты. Опыт в яхтинге необязателен, но будет преимуществом.
Гонорар за каждый обзор составит £ 1000 ($ 1302). Главный офис компании находится в Лондоне.
Почитать о вакансии подробнее и подать заявку можно по ссылке.
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