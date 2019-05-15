Вакансия дня: жить на яхтах по всему миру и получать $ 1300 в неделю

Интернет-магазин предметов роскоши HushHush.com объявил о вакансии "тестировщика(-цы) яхт", пишет портал 34travel.me.

Успешный(-ая) кандидат(-ка) будет жить на роскошной яхте в течение недели. За это время необходимо дотошно протестировать все, что имеется на судне, а после написать подробный отчет для публикации на сайте.

Желающие получить работу должны быть старше 21 года, внимательными к деталям, готовыми к внезапным командировкам и способными писать качественные тексты. Опыт в яхтинге необязателен, но будет преимуществом.

Гонорар за каждый обзор составит £ 1000 ($ 1302). Главный офис компании находится в Лондоне.

Почитать о вакансии подробнее и подать заявку можно по ссылке.