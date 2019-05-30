Велосипедные столицы мира: кто круче?

Ездить на велосипеде в Риге - не самый лучший вариант. Но есть города, которые сделали велосипед практически главным видом транспорта. Кто же эти смельчаки?

Гронинген

В этом городке с 200-тысячным населением на севере Нидерландов проблему трафика решили еще в 1970-е, отдав центр пешеходам и велосипедистам. Сегодня более 60 процентов транспортных потребностей этого компактного университетского города решают велосипеды. Поэтому из всех нидерландских городов самый чистый воздух именно в Гронингене.

Утрехт

По статистике, велосипед есть у каждого жителя Нидерландов. В Утрехте, четвертом по величине городе страны, для велосипедистов и пешеходов построены озелененные мосты-бульвары. А у вокзала построена подземная велосипедная парковка: 3-этажный гараж с местами для 13 с половиной тысяч велосипедов является крупнейшим сооружением такого рода в мире.

Лиллестрём

Стильной и практичной парковкой для двухколесных может похвастаться Лиллестрём — норвежская столица велосипедистов. Гараж вмещает около 400 штук. Впрочем, называют здесь эту парковку не “гараж”, а “отель для велосипедов”. Отобранное у города пространство “отель” компенсирует своей футуристической архитектурой и озелененной смотровой площадкой на крыше.

Копенгаген

Столица Дании перепроектировала под нужды велосипедистов и пешеходов целые районы. Решающую роль сыграло подключение общественного транспорта к велосипедной инфраструктуре. Провоз велосипеда в пригородных поездах — бесплатный. Теперь каждый третий в Копенгагене передвигается на велосипеде, каждый пятый — пешком или на общественном транспорте.

Карлсруэ

Велосипедной столицей Германии остается университетский город Мюнстер. Но и другие немецкие города пересаживаются на велосипед. Так, в Карлсруэ, где 200 лет тому назад Карл Дрез изобрел велосипед (без педалей), городская перепланировка проводится так, чтобы жители на велосипеде за пять минут могли выполнять все свои повседневные дела и обязанности.

Барселона

Велосипед стал своего рода сейсмографом урбанизма! Современный город, заботящийся о благополучии своих жителей, просто обязан учитывать потребности велосипедистов. В Барселоне, например, велосипедные дорожки на бульварах отделены от проезжей части, что повышает комфорт и безопасность.

Окленд



В одном из крупнейших городов Новой Зеландии перепрофилировали под велосипедную трассу часть скоростных автомобильных дорог. Выкрашенная в яркие краски трасса с двусторонним движением позволяет быстро проехать на велосипеде, самокате или скейте из одной части Окленда в другую.

Портленд



Не так давно велосипед в американских мегаполисах был экзотикой. Но ситуация меняется. Американцы тоже оценили достоинства “безмоторной машины” и начали создавать соответствующую инфраструктуру. В авангарде — Портленд в штате Орегон. Здесь для велосипедистов созданы тепличные условия.

Хьюстон

Вдоль судоходного канала в Хьюстоне (штат Техас) тянется прогулочный променад, соединяющий центр города с парковой зоной. В парке, украшенном произведениями искусства, проложены многочисленные дорожки для велосипедистов и пешеходов.