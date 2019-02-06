Венеция вводит "визы"

Delfi Turgid
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Венеция вводит "визы"
Foto: Reuters/Scanpix
euromag.ru

Много лет ведущая работу по сокращению количества туристов администрация Венеции придумала новый способ закрыть город от посторонних глаз. Город-музей решил ввести входной билет. Теперь, некоторым категориям туристов будет необходимо получать специальный документ для въезда в город.

Такое предложение выдвинул мэр Венеции Луиджи Бруньяро. Муниципальный совет сейчас изучает идею введения спеицальных пропусков-виз, которые придется заказывать заранее.

Если проект одобрят, то для того, чтобы переехать из материковой части в островную, потребуется специальный билет. Его отсутствие предполагается карать штрафом в размере от €100 до 450€.

Стоимость билета будет меняться в зависимости от сезона. За него придется отдать €6 в обычное время, €8 - в "высокий" сезон и до €10 - в самые популярные у туристов дни.

Правило покупки билетов для въезда в Венецию планируется ввести с 1 января 2022 года. Пока же мэр предлагает использовать "единый билет" стоимостью €3, сообщает ТАСС.

"Мы пытаемся упорядочить поток туристов, сделав пребывание в городе более комфортным для всех", - утверждал градоначальник, добавив, что полностью запрещать въезд никому не будут, но "попасть в город будет сложнее тем, кто не заказал вход". Мэр также пояснил, что вырученные деньги пойдут на уборку городских улиц, очистку каналов и ремонт мостов.

"Сейчас эти расходы в основном ложатся на плечи местных жителей", - посетовал Бруньяро.

По его замыслам, новая мера будет касаться только "однодневных туристов", то есть тех, кто не останавливается в гостиницах и не платит так называемого туристического налога.

Помимо постояльцев отелей от необходимости покупать "входной билет" будут избавлены жители города и области Венето, собственники венецианского жилья, а также студенты университета и служащие, приезжающие каждый день на работу из соседнего Местре.

Предложение о введении "входного билета" уже поддержали представители гостиничного бизнеса.

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Delfi Turgid

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