ФОТО. Самый красивый каньон Европы — Вердонское ущелье во Франции

Целых 25 километров в длину, 700 метров прямо вниз — не зря Вердонское ущелье часто называют "европейским Гранд-Каньоном". Впрочем, в отличие от американского "прототипа" французский вариант намного живописнее.

По дну каньона проходит река Вердон и с ней связана добрая половина развлечений, которым предаются те, кто приезжают во Францию посмотреть на все величие каньона. Есть отрезки поспокойнее, есть порожистые, общее число всевозможных лодочных маршрутов исчисляется сотнями.

Рафтинг или сплав на каноэ сочетает приятное с полезным — очень уж хороши открывающиеся виды, а "монотонность" скал разбавляют многочисленные пещеры. Лучшие места для любителей отдыха непосредственно на реке начинаются у Кастеллана и заканчиваются у Мутье-Сент-Мари — крошечной деревеньки, известной своей керамикой.

Те, для кого сплав является недостаточно экстремальным видом развлечения, могут попрыгать вниз головой на резинке, поездить по горам на горном велосипеде… или просто велосипеде — есть и прокаты, и веломаршруты и целые велотуры по ущелью. В реке водится форель, в некоторых местах организуются "туры" для желающих просто порыбачить. Река по меркам Европы очень чистая, в ней вполне можно купаться.

Вердонское ущелье входит в список охраняемых природных объектов Франции и очень популярно у туристов — даже не надейтесь на то, что будете любоваться им в одиночестве. Подробную информацию о возможностях отдыха там можно найти на сайте Lesgorgesduverdon.fr.

К слову, само ущелье является частью Прованса — одного из самых живописных регионов Франции. Поэтому, планируя туда поездку, необходимо учитывать, что вам захочется и "прошвырнуться" по окрестным городкам типичной "сельской Франции", посетить множество виноградников и полазить по развалинам старинных монастырей. А если учесть, что недалеко Канны и Ницца…

Зачем ехать в Вердонское ущелье?

Это красивейший каньон в Европе, а в округе есть масса других достопримечательностей.

Когда ехать?

В любое время, но надо учитывать, что летом Прованс превращается в довольно жаркое место и ущелье, конечно же, не исключение. Впрочем, лето — лучшее время для отдыха на лодках. Если привлекают больше горы, ехать стоит осенью.

Как попасть в Вердонское ущелье?

Из Риги проще всего добираться через Ниццу, в которую есть прямые рейсы. Там арендовать машину и дальше — на ней. Маршрут показан на карте.

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