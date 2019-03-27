Весна зовет: Топ-6 лучших городов, куда уехать на Пасху

Дождь, пробки, семейные посиделки за праздничным столом… встречать Пасху в Риге пусть даже и в конце апреля? Нет, спасибо! Как насчет, выбраться куда-нибудь подальше, где будет куда теплее, веселее и интереснее?
1. Париж (Франция)
Париж, как говаривала Одри Хепбёрн, это всегда хорошая идея, однако Париж в разгар весны — это дважды хорошая идея. Прогуляйтесь рука об руку солнечным апрельским днем вокруг Маре или на Монпарнасе и вы поймете, почему Генри Миллер был чертовски прав, когда писал в "Тропике Рака": "Когда весна приходит в Париж, то самый скромный из ныне живущих чувствует, что он живет в раю".
- 1. 2. Рим (Италия)
- 2. 3. Эдинбург (Шотландия)
- 3. 4. Севилья (Испания)
- 4. 5. Мюнхен (Германия)
- 5. 6. Афины (Греция)