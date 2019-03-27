Весна зовет: Топ-6 лучших городов, куда уехать на Пасху

Delfi Turgid
Оставить комментарий
1 6
2. Рим (Италия)
Весна зовет: Топ-6 лучших городов, куда уехать на Пасху
Foto: Shutterstock

Дождь, пробки, семейные посиделки за праздничным столом… встречать Пасху в Риге пусть даже и в конце апреля? Нет, спасибо! Как насчет, выбраться куда-нибудь подальше, где будет куда теплее, веселее и интереснее?

1. Париж (Франция)


Весна зовет: Топ-6 лучших городов, куда уехать на Пасху
Foto: Shutterstock

Париж, как говаривала Одри Хепбёрн, это всегда хорошая идея, однако Париж в разгар весны — это дважды хорошая идея. Прогуляйтесь рука об руку солнечным апрельским днем вокруг Маре или на Монпарнасе и вы поймете, почему Генри Миллер был чертовски прав, когда писал в "Тропике Рака": "Когда весна приходит в Париж, то самый скромный из ныне живущих чувствует, что он живет в раю".


1 6
2. Рим (Италия)

Source info

Delfi Turgid
Хуахин – Ча-Ам

Хуахин – Ча-Ам
Као Сок

Као Сок
Канчанабури – река Квай

Канчанабури – река Квай

Copyrights

Категорически запрещено использовать материалы, опубликованные на DELFI, на других интернет-порталах и в средствах массовой информации, а также распространять, переводить, копировать, репродуцировать или использовать материалы DELFI иным способом без письменного разрешения. Если разрешение получено, нужно указать DELFI в качестве источника опубликованного материала.

Статьи по теме:

Можно и вплавь. Роскошные исторические замки Европы, окруженные водой

Можно и вплавь. Роскошные исторические замки Европы, окруженные водой

Восемь волшебных городов Европы, которые незаслуженно забыты туристами

Восемь волшебных городов Европы, которые незаслуженно забыты туристами

Впечатляющие и немного пугающие: семь подземных лабиринтов, которые невозможно пропустить

Впечатляющие и немного пугающие: семь подземных лабиринтов, которые невозможно пропустить

Рижские маршруты

Атгазене: тихие улочки и трагедия основателя психиатрической клиники
Весна зовет: Топ-6 лучших городов, куда уехать на Пасху

Весна зовет: Топ-6 лучших городов, куда уехать на Пасху

Чего туристы боятся в отпуске сильнее всего?

Чего туристы боятся в отпуске сильнее всего?

Леса, озера, болота и старая крепость. Пять маршрутов для прогулок по Латгалии

Леса, озера, болота и старая крепость. Пять маршрутов для прогулок по Латгалии

ФОТО. Летняя резиденция королевской семьи в Баварии — сказочный замок Хоэшвангау

ФОТО. Летняя резиденция королевской семьи в Баварии — сказочный замок Хоэшвангау

Дыра в никуда: ТОП-5 красивых и необычных шлюзов в озерах и прудах

Дыра в никуда: ТОП-5 красивых и необычных шлюзов в озерах и прудах

подробнее
Леса, озера, болота и старая крепость. Пять маршрутов для прогулок по Латгалии

Леса, озера, болота и старая крепость. Пять маршрутов для прогулок по Латгалии

ФОТО. Летняя резиденция королевской семьи в Баварии — сказочный замок Хоэшвангау

ФОТО. Летняя резиденция королевской семьи в Баварии — сказочный замок Хоэшвангау

Дыра в никуда: ТОП-5 красивых и необычных шлюзов в озерах и прудах

Дыра в никуда: ТОП-5 красивых и необычных шлюзов в озерах и прудах

10 лучших островов Италии для летнего отдыха

10 лучших островов Италии для летнего отдыха

ТОП-9 красивейших мест на земле, где нет ни одного автомобиля

ТОП-9 красивейших мест на земле, где нет ни одного автомобиля

подробнее