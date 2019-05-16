ВИДЕО: 5 кровавых фестивалей, в существование которых трудно поверить

Подарки, вкусная еда, красивая музыка — все это для слабых духом и телом. Когда настоящие мужики хотят развлечься, они отправляются на мероприятия, в легальность которых в начале XXI века сложно поверить. И да, там часто льется кровь и гибнут люди. Редакция DELFI предупреждает — не пытайтесь повторить это дома.

1. Dosojin Matsuri — напиться и сгореть



Каждый год 15 января жители японской деревни Нозава Онсен, недалеко от которой находится знаменитый горнолыжный курорт, строят 20-метровый деревянный форт. Затем они напиваются, вооружаются факелами и пытаются этот форт сжечь. Единственная причина, почему сооружение не начинает полыхать уже через 30 секунд после этого, заключается в том, что на пути пьяных пироманьяков стоят 25-летние молодые люди. 25 — это возраст совершеннолетия, самое время сделать что-то героическое. И вот они голыми руками отбиваются от соплеменников с факелами, которые всерьез пытаются прорваться через оцепление или хотя бы перекинуть факел через стражей.

Чтобы было веселее, в это время на крыше сооружения стоят 42-летние мужчины. "42" в японском языке созвучно глаголу "умереть". Их цель — символически обмануть смерть, сбежав в последний момент с пылающего форта. Если же молодые люди делают свою работу слишком хорошо и не допускает поджога, то вся деревня устраивает грандиозный праздник и… все равно в честь этого сжигает форт. И то верно — не стоять же ему там целый год, верно?

Да, получение ожогов разной степени тяжести во время всего этого безумия — обычное дело.