ВИДЕО. Фридайвер из Чехии проплыл подо льдом озера Милада

Delfi Turgid
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ВИДЕО. Фридайвер из Чехии проплыл подо льдом озера Милада
Foto: Kadrs no "Youtube" video

Фридайвер Петр Капоун из Чехии слегка изменить свое увлечение – подводное плавание с задержкой дыхания (фридайвинг) – и проплыл не просто под водой, задержав дыхание: он сделал это под слоем льда.

На чешском озере Милада были специально выдолблены две проруби, расположившиеся в 10 метрах друг от друга, и между ними была натянута специальная веревка. Дайвер при этом не стал облачаться в какой-либо костюм, а остался в обычных плавках.

Впрочем, наибольшую зрелищность происходившему придал тот факт, что лед на озере был абсолютно прозрачным и можно было с легкостью видеть все движения дайвера.

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Delfi Turgid

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