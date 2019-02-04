ВИДЕО. Фридайвер из Чехии проплыл подо льдом озера Милада

Фридайвер Петр Капоун из Чехии слегка изменить свое увлечение – подводное плавание с задержкой дыхания (фридайвинг) – и проплыл не просто под водой, задержав дыхание: он сделал это под слоем льда.

На чешском озере Милада были специально выдолблены две проруби, расположившиеся в 10 метрах друг от друга, и между ними была натянута специальная веревка. Дайвер при этом не стал облачаться в какой-либо костюм, а остался в обычных плавках.

Впрочем, наибольшую зрелищность происходившему придал тот факт, что лед на озере был абсолютно прозрачным и можно было с легкостью видеть все движения дайвера.