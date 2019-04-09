ВИДЕО. Как курорт для богатых в США стал болотом

На юго-востоке Калифорнии находится необычное место – огромное соленое озеро Солтон-Си, которое когда-то, много сотен лет назад, было частью океана.

Впрочем, "благодаря" расширившейся дельте реки Колорадо, морем оно быть перестало и постепенно превратилось в гигантский солончак. "Вторую жизнь" озеро получило в начале XX века совершенно случайно. Причиной появления Солтон-Си стал хозяйственный недосмотр – в течение двух лет русло Колорадо в результате неправильной ирригации было направлено в низину. В итоге в ней образовалось озеро, которое местные власти решили превратить в элитный курорт под названием Бомбей-Бич. Сюда стали приезжать на отдых и покататься на яхтах разнообразные знаменитости.

Однако просуществовал курорт совсем недолго – уже в 1950-х годах состояние Солтон-Си стало ухудшаться из-за отсутствия притока пресной воды в него. Озеро стало усыхать, а количество рыбы в нем сокращаться. Окончательно уничтожили курорт бушевавшие в этой местности два года подряд (в 1976 и 1977 годах) ураганы.

Так что сейчас этот некогда элитный курорт больше напоминает город-призрак, дома и коттеджи стоят заброшенными, а озеро стало настолько соленым, что рыба здесь больше не выживает и берега покрыты ее останками.

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