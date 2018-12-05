ВИДЕО. "Мне позволили бегать вдоль прохода и танцевать": американка оказалась единственной пассажиркой самолета на 156 мест

Delfi Turgid
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ВИДЕО. "Мне позволили бегать вдоль прохода и танцевать": американка оказалась единственной пассажиркой самолета на 156 мест
Foto: Shutterstock
Lenta.ru

Американка оказалась единственной пассажиркой самолета авиалинии Bangkok Airways, направлявшегося из Бангкока на остров Самуи, и испугалась, когда во время рейса лайнер попал в зону турбулентности.

Жительница Майами Лацами Макаду (Latsamy McAdoo) отдыхала в Таиланде. Оттуда девушка забронировала место на рейс Бангкок — Самуи и оказалась единственной пассажиркой в самолете Airbus A319, рассчитанном на 156 пассажиров.

На видео, которым поделилась Макаду в интернете, видно, как она улыбается и танцует в проходе между пустыми рядами, однако спустя некоторое время начинает волноваться из-за турбулентности. “Поначалу это было захватывающе и даже забавно. Мне позволили бегать вдоль прохода и танцевать. Но потом самолет начало трясти. Я испугалась, что этот полет может оказаться последним для меня. К счастью, пилоту удалось благополучно приземлиться на острове”, — рассказала американка.

Ранее 28-летний британец Саадом Джилани забронировал билет на самолет с острова Корфу в Бирмингем и тоже оказался единственным пассажиром на борту, пишет Daily Mail.

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