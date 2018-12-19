ВИДЕО. На Кипре новогоднюю елку установили на дне моря

Если вы собираетесь отметить зимние праздники в более теплых странах, нежели покрытая прямо сейчас снегом Латвия, то вам прямая дорога в Ларнаку – именно там, неподалеку от нее, на глубине 40 метров в Средиземном море кирпские водолазы установили вполне себе новогоднюю елочку.

Для нее нашли место на палубе шведского парома Zenobia, затонувшего еще в 1980 году во время своего первого рейса. Перевозивший автомобили корабль, столкнулся с проблемами с электроникой и ушел на дно. В итоге было принято решение не доставать его со дна моря, а отбуксировать подальше от берега, где он не мешал бы проплывающим кораблям.

Zenobia до сих пор находится на глубине 42 метров и является популярнейшим местом среди дайверов со всего мира и одним из самых притягательных туристических направлений на Кипре.