ВИДЕО. На одном из японских островов произошло извержение вулкана

Delfi Turgid
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ВИДЕО. На одном из японских островов произошло извержение вулкана
Foto: EPA/Scanpix/LETA

На одном из островов Японии проснулся вулкан – Кутиноэрабу. Как сообщают местные власти, столбы дыма поднялись на высоту в шесть тысяч метров, а лава уже распространилась на расстояние в 1,5 километра.

Площадь острова составляет примерно 38 квадратных километров и проживает на нем всего 150 человек. Впрочем, эвакуировать их пока не спешат. Последний раз вулкан извергался в 2015 году и тогда людей с острова эвакуировали, поскольку потоки лавы дошли до моря.

Остров находится примерно в тысяче километров от Токио. А на видео вы можете увидеть, как именно выглядит извергающийся вулкан и, спешим заметить, зрелище довольно впечатляющее.

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Delfi Turgid

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