ВИДЕО: На Тенерифе гигантские волны обрушились на прибрежный отель

На Канарские острова обрушился сильный шторм. На курорте Тенерифе ветер поднял огромные волны высотой шесть метров, которые обрушились на семиэтажный отель на берегу океана.

Инцидент произошел на пляже Плайя де ла Крус в муниципалитете Такоронте. Волны достигали третьих этажей отеля в прибрежной зоне. На нижних этажах стихия снесла несколько балконов и выбила стекла окон. Были эвакуированы десятки человек, погибших и пострадавших нет.

Аварийные службы региона эвакуировали сотни человек из трех муниципалитетов на Канарских островах. В Гарачико на острове Тенерифе была перекрыта одна из прибрежных дорог.

На Канарских островах метеорологи ожидают улучшения погоды — уровень опасности там понизили до "желтого". А на материковой части Испании — в Валенсии и Аликанте — был введен красный уровень опасности, ситуации на Балерах экстренные службы присвоили оранжевый уровень угрозы.