В Китае представили прототип самого быстрого поезда в мире. По проекту конструкторов, поезд будет двигаться с помощью магнитной левитации и сможет развивать скорость до 600 километров в час.

Первый поезд, разработанный китайской государственной железнодорожной корпорацией, вышел со сборочной линии завода в городе Циндао.

Производители утверждают, что запуск поезда полностью изменит представление о путешествии. "Возьмем в качестве примера расстояние между Пекином и Шанхаем. С учетом времени подготовки к поездке на его преодоление по воздуху уйдет около 4,5 часа или 5,5 часа по железной дороге. На новом поезде это время сократится до 3,5 часа", — заявил руководитель научно-исследовательской группы инженер Дин Сансан.

Власти планируют запустить поезд в 2021 году.

На сегодняшний день самый быстрый китайский поезд "Фусин", который курсирует между Пекином и Шанхаем, способен двигаться со скоростью 350 километров в час. Его запустили в сентябре 2017 года. В Пекине составы стартуют с Южного железнодорожного вокзала, в Шанхае — с вокзала Хунцяо. Время в пути составляет четыре часа 28 минут.